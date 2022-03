Andrea Sironi presidente | la svolta di Generali

Advertising

GrupoAseguranza : Generali incorpora a Alessia Falsarone, Andrea Sironi y Luisa Torchia a su junta directiva #Seguros #Nombramientos - SLN_Magazine : Generali, Andrea Sironi candidato presidente nella lista del cda. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Olivier_Kauf : Generali coopte Alessia Falsarone, Andrea Sironi et Luisa Torchia - - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: ?? #Investors Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo: dimissioni di Andrea Sironi dalla carica di Consigliere d… - intermediach : Generali coopta Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel CdA -

Ribasso anche per Generali, pur dopo la cooptazione in cda dicome futuro presidente della compagnia. A Milano, all'avvio del 2 marzo , l'Ftse Mib viaggia appena sulla parità, con ...Ribasso inferiore a quello del listino per Generali ( - 2,23%) all'indomani della cooptazione in cda di, che verrà proposto quale futuro presidente della compagnia del Leone nella lista ...Pesanti ripercussioni della guerra in Ucraina sull’andamento di borse e mercati finanziari: forte volatilità, rincaro energia, exploit delle criptovalute.Il cda di General ha nominato per cooptazione Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia amministratori della società. Alessia Falsarone è stata nominata amministratore indipendente e porta al c ...