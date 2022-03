Allegri, il centrocampo piange: il tecnico si affida a lui, ne parlano un gran bene (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Juventus è a corto di centrocampisti; per i prossimi impegni Allegri potrebbe affidarsi ad un giovane di cui si parla molto bene. Il successo contro l’Empoli ha visto l’uscita dal campo, per infortunio, di Zakaria; il centrocampista bianconero sarà fuori un mese e, con ogni probabilità, non sarà presente al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Ecco su chi potrebbe puntare Allegri per i prossimi impegni. AnsafotoSe da una parte la vittoria contro l’Empoli, grazie alla prima doppietta di Vlahovic in bianconero, ha restituito la speranza scudetto al popolo bianconero, dall’altra ha portato l’ennesimo problema muscolare di una stagione, da questo punto di vista, maledetta. Situazione non semplice per Allegri che, considerando anche le cessioni di Bentancur e Ramsey, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Juventus è a corto di centrocampisti; per i prossimi impegnipotrebbersi ad un giovane di cui si parla molto. Il successo contro l’Empoli ha visto l’uscita dal campo, per infortunio, di Zakaria; il centrocampista bianconero sarà fuori un mese e, con ogni probabilità, non sarà presente al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Ecco su chi potrebbe puntareper i prossimi impegni. AnsafotoSe da una parte la vittoria contro l’Empoli, grazie alla prima doppietta di Vlahovic in bianconero, ha restituito la speranza scudetto al popolo bianconero, dall’altra ha portato l’ennesimo problema muscolare di una stagione, da questo punto di vista, maledetta. Situazione non semplice perche, considerando anche le cessioni di Bentancur e Ramsey, ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Oggi valuterò le varie situazioni, a centrocampo e in difesa, @bonucci_leo19 ha giocato un tempo in Spag… - idirinho_93 : Ma come « la novità più importante dovrebbe esserci a centrocampo »? Non ditemi che Allegri farà fare l’esterno di… - enzomarangio : Prima sensazione dopo le parole di #Allegri: #Vlahovic non partirà dall'inizio. Si giocherà con un 4-4-2 con #Kean… - rob_carnevale : RT @23PierMorra88: @SCUtweet Allegri pur di non metterlo , mette pinsoglio a centrocampo - Ill_Fra : RT @23PierMorra88: @SCUtweet Allegri pur di non metterlo , mette pinsoglio a centrocampo -