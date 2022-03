Agente Immobile | “Resterà alla Lazio fino al termine della carriera”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Alessandro Moggi,di Ciro, è intervenuto a Radio Marte. Ha risposto così in merito ad una domanda sulla possibilità che il suo assistito possa terminare la: “Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club.alsua. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciroal 2026. Parliamo del più forte centravanti in Italia degli ultimi anni, numericamente ha fatto benissimo e ha vinto anche la Scarpa d’Oro.non venne al Napoli per via di Lapadula? Ormai è acqua passata”. SportFace.