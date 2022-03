Volley maschile | esclusione Russia | Perugia e Monza dovrebbero passare il turno

(Di martedì 1 marzo 2022) La FIVB e la CEV, attraverso un comunicato stampa, hanno reso noto di aver estromesso lae la Bieloda tutte le competizioni internazionali. Il divieto di partecipazione riguarda squadre nazionali, club, ma anche officials, atleti di beache snow. Le due squadre italiane impegnate in competizioni europee contro club russi, a questo punto, potrebberoildi default., infatti, avrebbe dovuto affrontare lo Zenit Kazan nella semifinale di ritorno della CEV Cup, dopo aver perso la gara di andata per 3-1., invece, avrebbe dovuto sfidare lo Zenit San Pietroburgo nei quarti di finale della Champions. Nelle prossime ore, probabilmente, arriveranno ...

Italvolley© LaPresseLa Federazione Internazionale(Fivb) ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei prossimi Mondiali di pallavolo maschili. La decisione è stata presa dal ...Ripercussioni anche sulla CEV Cup: Monza si qualifica in Finale nonostante la sconfitta patita nella semifinale d'andata contro lo Zenit Kazan , i brianzoli aspettano la vincente di Skra ...Il divieto di partecipazione riguarda squadre nazionali, club, ma anche officials, atleti di beach volley e snow volley ... lo Zenit Kazan nella semifinale di ritorno della CEV Cup maschile, dopo aver ...Monza si è qualificata per la Finale della CEV Cup 2022 di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I brianzoli avevano perso la semifinale d'andata per 3-1 contro lo Zenit Kaz ...