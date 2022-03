Uomini e Donne, Teresa Langella è preoccupata: i problemi di salute dopo il vaccino anti Covid (Di martedì 1 marzo 2022) Teresa Langella non ha mai nascosto di essere piuttosto ansiosa (in passato ha sofferto anche di attacchi di panico), ma stavolta è seriamente preoccupata. Tutto è cominciato con la terza dose del vaccino anti-Covid, dopo il quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha notato degli strani effetti collaterali. Niente febbre o mal di testa come lamentato da molti, bensì un notevole ingrossamento dei linfonodi ascellari. Per questo motivo, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha subito prenotato delle visite specialistiche, facendo sapere ai suoi followers che li terrà aggiornati qualcosa dovesse scoprire che qualcosa non va. In tanti, tuttavia, hanno rassicurato Teresa Langella affermando che i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 marzo 2022)non ha mai nascosto di essere piuttosto ansiosa (in passato ha sofferto anche di attacchi di panico), ma stavolta è seriamente. Tutto è cominciato con la terza dose delil quale l’ex tronista diha notato degli strani effetti collaterali. Niente febbre o mal di testa come lamentato da molti, bensì un notevole ingrossamento dei linfonodi ascellari. Per questo motivo, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha subito prenotato delle visite specialistiche, facendo sapere ai suoi followers che li terrà aggiornati qualcosa dovesse scoprire che qualcosa non va. In t, tuttavia, hanno rassicuratoaffermando che i ...

