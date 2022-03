Ucraina, pesanti attacchi su Kharkiv e Kiev nonostante i negoziati. Maxi colonna di mezzi militari russi verso la capitale (Di martedì 1 marzo 2022) Suonano le sirene in diverse città, un convoglio militare russo di 60 km di dirige verso Kiev. Putin: possiamo compensare le sanzioni. Primo round di colloqui ma l’assedio continua. Alle porte di Kiev un convoglio di mezzi russi lungo 60 chilometri Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) Suonano le sirene in diverse città, un convoglio militare russo di 60 km di dirige. Putin: possiamo compensare le sanzioni. Primo round di colloqui ma l’assedio continua. Alle porte diun convoglio dilungo 60 chilometri

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - lucianonobili : Se l’esito dell’invasione russa non è più scontato, se, finalmente, sono arrivate sanzioni pesanti da Ue e Usa, se… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi del… - DegrassiG : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… - LucaCali3 : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… -