Ucraina | lunga colonna di mezzi militari russi in marcia verso Kiev

(Di martedì 1 marzo 2022)) (ITALPRESS) – I negoziati sono stati avviati ma il conflitto sul campo continua. Anche nella notte le città ucraine si sono preparate all’assedio: coprifuoco, sirene antiaeree e abitanti nei rifugi, mentre continua l’attacco di Mosca.Alcune immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo nei pressi dilungo più di 40 miglia, oltre 60 chilometri, come riferito dalla Cnn. Il convoglio si estenderebbe dalla base aerea di Antonov, a nord di Pribyrsk, vicino al confine con la Bieloa. A, quindi, la situazione resta “difficile” e “tesa”, come spiegato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko. “I civili che rimarranno in città durante il coprifuoco senza un permesso speciale – aveva spiegato Klitschko su Facebook – saranno considerati membri di gruppi di sabotaggio ...

La lotta per Kiev sarà lunga e cruenta''. Ucraina, l'esercito russo alle porte di Kherson. Il sindaco: resisteremo 07.33 L'esercito russo è arrivato alle porte della città di Kherson, nel sud ... Una colonna di mezzi militari russi lunga 60 chilometri è ormai alle porte della capitale. Nella notte a Kiev e in altre città registrati raid missilistici e esplosioni. KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – I negoziati sono stati avviati ma il conflitto sul campo continua. Anche nella notte le città ucraine si sono preparate all'assedio: coprifuoco, sirene antiaeree e ...