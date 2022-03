Ucraina: Leopoli grande centro d'accoglienza per i profughi (Di martedì 1 marzo 2022) "Qui da noi a Leopoli la situazione è abbastanza tranquilla. La città è diventata un grande centro di accoglienza e siamo in tanti impegnati su questo fronte: le nostre giornate iniziano però con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Qui da noi ala situazione è abbastanza tranquilla. La città è diventata undie siamo in tanti impegnati su questo fronte: le nostre giornate iniziano però con le ...

amendolaenzo : Grande orgoglio l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo, che nel trasferimento dell'ambasciata da Ki… - fanpage : ULTIM'ORA L'ambasciatore italiano in Ucraina Zazo porta in salvo circa 20 minori, tra cui 6 neonati. Il salvataggio… - giuliapompili : +++ UCRAINA. TRASFERIMENTO AMBASCIATA D’ ITALIA A LEOPOLI +++ - secchi_gloria : RT @Massimo_Balss: Pier Francesco #Zazo, orgoglio italiano. Nel trasferimento dell'ambasciata d'Italia da #Kiev a #Leopoli, l'ambasciatore… - AnnickQuemper : RT @DomaniGiornale: ?? La Farnesina sposta da Kiev a Leopoli l’ambasciata italiana. Nel nostro liveblog il messaggio del ministero degli Est… -