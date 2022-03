**Ucraina: la modella Lilly Summers, 'vado a letto con ogni soldato russo che diserta'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' proprio vero che in amore e in guerra vale tutto. Ne sembra una dimostrazione la singolare decisione della modella ucraina Lilly Summers, in arte su molti social 'Bad Kitty' (gattina cattiva, ndr), che -nel tentativo di convincere i soldati a desistere dall'avanzata russa- ha lanciato sui social una bizzarra proposta. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, la bionda ucraina ha così voluto dare il suo contributo: "Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l'aggressione contro l'Ucraina", ha scritto. Una proposta che, a quanto riportano i media, ha avuto un grande successo, tanto da portare a un 'rilancio' con un vero e proprio 'listino prezzi': "Nuovi prezzi: 1 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' proprio vero che in amore e in guerra vale tutto. Ne sembra una dimostrazione la singolare decisione dellaucraina, in arte su molti social 'Bad Kitty' (gattina cattiva, ndr), che -nel tentativo di convincere i soldati a desistere dall'avanzata russa- ha lanciato sui social una bizzarra proposta. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, la bionda ucraina ha così voluto dare il suo contributo: "Farò sesso personalmente conche deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l'aggressione contro l'Ucraina", ha scritto. Una proposta che, a quanto riportano i media, ha avuto un grande successo, tanto da portare a un 'rilancio' con un vero e proprio 'listino prezzi': "Nuovi prezzi: 1 ...

TV7Benevento : **Ucraina: la modella Lilly Summers, 'vado a letto con ogni soldato russo che diserta'** - - EsenSemo : @ardua_ L'ho visto anch'io, quando ha detto 'potrebbe anche arrivare uno peggiore dopo Putin' notevole risata ister… - GTurchino : @ore14rai2 Francesco borgomovo che aggradisce la modella Ucraina e per fingere di essere dalla loro parte dice che… - margheritagauth : Poraccitudine meloniana:'ma sti ucraini che stanno in Italia a sputare sentenze e fanno la bella vita qui,xché nn t… - _Madai2 : #ore14 far parlare di cose delicate una modella di vent’anni che manco vive in Ucraina…la Rai di tutto e di più -