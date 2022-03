Ucraina, il Vaticano insiste: la pace si raggiunge tutelando gli interessi di Kiev e di Mosca (Di martedì 1 marzo 2022) Il fragile tentativo di negoziato in corso fra ucraini e russi si incrocia con la giornata di digiuno e di preghiera per la pace, che papa Francesco ha indetto per mercoledì. “Chi fa la guerra mette davanti a tutto interessi di parte e di potere – ha esclamato ancora domenica il pontefice – Si distanzia dalla gente comune, che vuole la pace”. Parole durissime. Il Mercoledì delle Ceneri sarà una “giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino… e implorare da Dio la fine della guerra”. Non è una implorazione generica. Il Vaticano preme per trattative vere. E chiede che Putin si fermi, come il pontefice ha chiesto durante il suo incontro con l’ambasciatore russo Avdeev. L’Avvenire riflette compiutamente la posizione della Santa Sede in questa crisi pericolosissima. “Stiamo con l’Ucraina, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il fragile tentativo di negoziato in corso fra ucraini e russi si incrocia con la giornata di digiuno e di preghiera per la, che papa Francesco ha indetto per mercoledì. “Chi fa la guerra mette davanti a tuttodi parte e di potere – ha esclamato ancora domenica il pontefice – Si distanzia dalla gente comune, che vuole la”. Parole durissime. Il Mercoledì delle Ceneri sarà una “giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino… e implorare da Dio la fine della guerra”. Non è una implorazione generica. Ilpreme per trattative vere. E chiede che Putin si fermi, come il pontefice ha chiesto durante il suo incontro con l’ambasciatore russo Avdeev. L’Avvenire riflette compiutamente la posizione della Santa Sede in questa crisi pericolosissima. “Stiamo con l’, per ...

