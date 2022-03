Ucraina: Cremlino respinge mediazioni straniere, già avviati colloqui Mosca-Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Mosca, 1 mar. - (Adnkronos) - "Sono già iniziati colloqui diretti fra Russia e Ucraina". Lo afferma - secondo l'agenzia Interfax - il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, incontrando la stampa. Le parole di Peskov suonano come una bocciatura indiretta delle offerte avanzate da Kazakhstan e Turchia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022), 1 mar. - (Adnkronos) - "Sono già iniziatidiretti fra Russia e". Lo afferma - secondo l'agenzia Interfax - il portavoce delDmitry Peskov, incontrando la stampa. Le parole di Peskov suonano come una bocciatura indiretta delle offerte avanzate da Kazakhstan e Turchia.

Advertising

TgLa7 : 'Abbiamo individuato alcun punti su cui è possibile trovare terreno comune': lo ha detto, al termine dei colloqui c… - TgLa7 : 'Un accordo con l'#Ucraina sarà possibile solo dopo la smilitarizzazione e de-nazificazione di #Kiev e quando avrà… - Agenzia_Ansa : Putin al telefono con Macron: 'Accordo con Kiev solo se l'Ucraina diventa neutrale'. Il n.1 del Cremlino chiede, tr… - mattiamattiaaa : RT @GiovaQuez: Per il Cremlino è 'troppo presto per trarre conclusioni sui negoziati con l'Ucraina'. Nel mentre, per favorire il dialogo, e… - Enrico65579728 : RT @_Nico_Piro_: Finiamo con un pizzico di leggerezza social. In Ucraina c'è Santa Giavellotto (dal razzo controcarro ???? Javellin). In Russ… -