Turchia | Balotelli seguito da un club inglese

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariosta provando per l'ennesima volta a rilanciarsi. In, nell'Adana Demirspor allenato da Montella, l'attaccante...

Advertising

serieB123 : SerieB Balotelli incassa una ‘delusione’: flop e ritorno in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Balotelli

è rinato quest'anno in, nell' Adana Demirspor allenata da Vincenzo Montella . Il presidente Mura Sancak ha fatto sapere che il prezzo è di 10 milioni di euro. OMNISPORTMariosta vivendo la sua ennesima nuova vita calcistica in, dove con la maglia dell'Adana Demirspor allenato da Montella, ha ritrovato le motivazioni e, soprattutto, prestazioni. Super ...Mario Balotelli potrebbe essere protagonista di un grande ritorno: il nuovo scenario di mercato che coinvolge l'attaccante italiano.Mario Balotelli sta provando per l'ennesima volta a rilanciarsi. In Turchia, nell'Adana Demirspor allenato da Montella, l'attaccante italiano ha ritrovato le motivazioni e ...