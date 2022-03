Tante le top model in passerella, rendono omaggio allo stilista prematuramente scomparso (Di martedì 1 marzo 2022) Question everything, ovvero “poniti domande su ogni cosa“. Forse è proprio questa frase, stampata sulle bandiere che modelle e modelli hanno sventolato sulla passerella di Off White, l’eredità più grande lasciata da Virgil Abloh, anima e creatore di questo brand ma anche direttore artistico di Louis Vuitton, prematuramente scomparso a novembre a soli 41 anni. Virgil Abloh, scomparso a 41 anni lo scorso novembre. (Getty Images) Leggi anche › Il designer Virgil Abloh muore a 41 anni La sfilata Autunno-Inverno 2022/2023 di Off-White, marchio da lui fondato dieci anni fa, appena andata in scena alla Fashion Week di Parigi, ha mostrato l’ultima collezione disegnata dal talentuoso ed ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 marzo 2022) Question everything, ovvero “poniti domande su ogni cosa“. Forse è proprio questa frase, stampata sulle bandiere chele eli hanno sventolato sulladi Off White, l’eredità più grande lasciata da Virgil Abloh, anima e creatore di questo brand ma anche direttore artistico di Louis Vuitton,a novembre a soli 41 anni. Virgil Abloh,a 41 anni lo scorso novembre. (Getty Images) Leggi anche › Il designer Virgil Abloh muore a 41 anni La sfilata Autunno-Inverno 2022/2023 di Off-White, marchio da lui fondato dieci anni fa, appena andata in scena alla Fashion Week di Parigi, ha mostrato l’ultima collezione disegnata dal talentuoso ed ...

