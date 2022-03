Plumcake a tre strati | tante mele e un profumo inebriante di cannella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 marzo 2022) Ila treè una ricetta antica, facilissima e profumata. Un impasto soffice, tanta frutta in mezzo, una crosticina di zucchero di canna e, fanno di questa torta un vero e proprio capolavoro. Perfetta a merenda per rinfrancare lo spirito dei vostri piccoli al rientro dopo la scuola, ideale a colazione per partire con il piede giusto e affrontare con grinta la giornata, squisita a fine pasto per regalare un pieno di dolcezza a chi amate. Insomma è fantastico sempre, ogni occasione si presta come scusa plausibile per affondare il morso nella sua morbida voluttuosità. Allora che aspettate? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!a tre: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: uova, 3 farina, 250 g zucchero bianco, 150 g zucchero di canna, 80 ...