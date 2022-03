Advertising

Nazione_Pistoia : Pistoia, assolti l'ex sindaco Bertinelli, Tina Nuti e Maria Teresa Carosella -

Samuele Bertinelli Per approfondire : Articolo : 'Nessuna pressione di Nuti sui funzionari' " Tuttiperché il fatto non sussiste". Piena assoluzione per l'ex sindaco diSamuele Bertinelli, così come per l'ex assessore alle politiche economiche e attuale consigliera comunale, Tina ...Samuele Bertinelli Per approfondire : Articolo : 'Nessuna pressione di Nuti sui funzionari' " Tuttiperché il fatto non sussiste". Piena assoluzione per l'ex sindaco diSamuele Bertinelli, così come per l'ex assessore alle politiche economiche e attuale consigliera comunale, Tina ..."Tutti assolti perché il fatto non sussiste". Una vicenda giudiziaria durata cinque anni e che travolse, nella fase di indagine, gran parte dell’ex giunta comunale. Gli avvocati: "Oggi è un giorno ser ...Il tribunale di Pistoia ha assolto l'ex sindaco Bertinelli da accusa di abuso d'ufficio e induzione indebita: "il fatto non sussiste" ...