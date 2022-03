Partite Serie A di sabato 5 e domenica 6 marzo 2022: orari e dove vederle in diretta tv e streaming (Sky o Dazn) (Di martedì 1 marzo 2022) Tutto pronto per la 28esima giornata di Serie A, ora che mancano soltanto dieci giornate alla fine del campionato, con molte squadre ancora in bilico. Ma dove vedere e a che ora le Partite da venerdì 4 a domenica 6 marzo? Qual è il calendario completo? Inter-Salernitana venerdì 4 marzo 2022 Alle 20.45 venerdì 4 marzo toccherà all’Inter scendere in campo contro la Salernitana. La partita sarà visibile sia su Sky che Dazn e i neroazzurri potrebbero schierare un 3-5-2 e far giocare: Handanovic, Skiriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Dzeko, Lautaro. La Salernitana, invece, con un 3-4-2-1 potrebbe schierare Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Coulibaly, Ederson, Kastanos, Bonazzoli, Djuric e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Tutto pronto per la 28esima giornata diA, ora che mancano soltanto dieci giornate alla fine del campionato, con molte squadre ancora in bilico. Mavedere e a che ora leda venerdì 4 a? Qual è il calendario completo? Inter-Salernitana venerdì 4Alle 20.45 venerdì 4toccherà all’Inter scendere in campo contro la Salernitana. La partita sarà visibile sia su Sky chee i neroazzurri potrebbero schierare un 3-5-2 e far giocare: Handanovic, Skiriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Dzeko, Lautaro. La Salernitana, invece, con un 3-4-2-1 potrebbe schierare Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Coulibaly, Ederson, Kastanos, Bonazzoli, Djuric e ...

Advertising

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (8… - CorriereCitta : Partite Serie A di sabato 5 e domenica 6 marzo 2022: orari e dove vederle in diretta tv e streaming (Sky o Dazn) - EnricoP1998 : @FuckTheMoviola @SCUtweet Il meno peggio, da testare poi in partite serie naturalmente rimane Pippo ranocchia - Vanninja93 : @marifcinter Più economici Lacazette e Tolisso a 0 e relativi ingaggi. Almeno sono forti davvero ed è gente che ha… - IlPaoloGiordano : @CarfagnaPio Ma per carità (anche se mi sembra un tantino esagerata la tua posizione). Però in tendenza vedo amenit… -