Oliviero Toscani, gli auguri di Luciano Benetton sul Corriere: "Mi ha convinto a mettere un preservativo..." Luciano Benetton ha acquistato una pagina del Corriere della Sera per fare gli auguri ad Oliviero Toscani, il quale ha risposto al messaggio attraverso un'intervista dello stesso quotidiano. Luciano Benetton ha deciso di dedicare un'intera pagina del Corriere della Sera ad Oliviero Toscani, in occasione del suo ottantesimo compleanno: il fondatore del gruppo Benetton ha fatto pubblicare un messaggio sul quotidiano in onore del "suo" fotografo. Benetton esordisce con le seguenti parole: "Al mio amico geniale, quello che mi ha convinto a mettere un preservativo su un obelisco in Place de la Concorde, a spogliarmi nudo per ..."

