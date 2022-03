Odriozola: «Fiorentina-Juve come Real Madrid-Barcellona. Qui sono felice» (Di martedì 1 marzo 2022) Il terzino della Fiorentina Odriozola ha parlato del suo futuro e del match contro la Juventus Alvaro Odriozola, terzino destro della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo futuro e della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Fiorentina-JuveNTUS – «Penso a Real-Barcellona, a Real-Atletico Madrid o, riferendomi alla squadra della mia città, a Real Sociedad-Athletic Bilbao. E’ come un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l’attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions». VLAHOVIC – «Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci però può aiutare pure lui… E’ sempre difficile ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il terzino dellaha parlato del suo futuro e del match contro lantus Alvaro, terzino destro della, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo futuro e della semifinale di Coppa Italia contro lantus.NTUS – «Penso a, a-Atleticoo, riferendomi alla squadra della mia città, aSociedad-Athletic Bilbao. E’un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l’attesa che si respira a Firenze èuna finale di Champions». VLAHOVIC – «Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci però può aiutare pure lui… E’ sempre difficile ...

