Naya Rivera | la causa della famiglia per la morte dell' attrice si conclude con un accordo economico

La causa legale intentata dalla famiglia di Naya Rivera dopo la morte della star di Glee si è conclusa con un accordo economico. La famiglia di Naya Rivera ha chiuso con un accordo la causa legale intentata dopo la morte dell'attrice nei confronti della Contea di Ventura, dell'United Water Conservation District e del managment dei parchi dell'area. Il 16 marzo un giudice dovrà stabilire la correttezza della chiusura del procedimento, situazione che non dovrebbe riservare alcuna sorpresa dal punto di vista legale.

Heather Morris, l'esperienza in 'Glee' e l'amicizia con Naya Rivera La Morris, ad esempio, ha stretto un'importante amicizia con Naya Rivera . Unite nella finzione come nella realtà, hanno spesso pubblicato fotografie insieme sui social e hanno scelto di frequentarsi ...

La vita del marito e del figlio di Naya Rivera, la star di Glee annegata nel lago

