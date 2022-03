MOVIOLA – Milan-Inter, Skriniar rischia su Giroud: Mariani non fischia rigore (Di martedì 1 marzo 2022) Episodio da MOVIOLA all’inizio del secondo tempo di Milan-Inter, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. A San Siro, sugli sviluppi di un’azione offensiva del Milan, arriva un cross pericoloso e c’è un contatto dentro l’area di rigore tra Skriniar e Giroud con i rossoneri che richiedono il calcio di rigore per la trattenuta del difensore slovacco sull’attaccante francese. Rivedendo le immagini si nota come la ‘cintura’ del difensore Interista ci sia, l’arbitro però non ha valutato il contatto tale da poterlo sanzionare con un calcio di rigore. In queste situazioni il Var non può Intervenire, rimane la decisione del campo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Episodio daall’inizio del secondo tempo di, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. A San Siro, sugli sviluppi di un’azione offensiva del, arriva un cross pericoloso e c’è un contatto dentro l’area ditracon i rossoneri che richiedono il calcio diper la trattenuta del difensore slovacco sull’attaccante francese. Rivedendo le immagini si nota come la ‘cintura’ del difensoreista ci sia, l’arbitro però non ha valutato il contatto tale da poterlo sanzionare con un calcio di. In queste situazioni il Var non puòvenire, rimane la decisione del campo. SportFace.

