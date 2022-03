Mons.Shevchuk, colpito reparto maternità vicino Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Nei pressi di Kiev è stato colpito un ospedale di maternità. Lo dice il capo della Chiesa greco - cattolica Mons. Sviatoslav Shevchuk in un videomessaggio. "In questi ultimi momenti, in particolare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Nei pressi diè statoun ospedale di. Lo dice il capo della Chiesa greco - cattolica. Sviatoslavin un videomessaggio. "In questi ultimi momenti, in particolare ...

Advertising

dottorg : RT @alecentioni13: *++ Mons.Shevchuk, colpito reparto maternita' vicino Kiev ++* Non c’è un atto più barbaro - NicolaSabbion : RT @alecentioni13: *++ Mons.Shevchuk, colpito reparto maternita' vicino Kiev ++* Non c’è un atto più barbaro - Ildive_73 : RT @alecentioni13: *++ Mons.Shevchuk, colpito reparto maternita' vicino Kiev ++* Non c’è un atto più barbaro - jubektwitt : RT @alecentioni13: *++ Mons.Shevchuk, colpito reparto maternita' vicino Kiev ++* Non c’è un atto più barbaro - bertolire : RT @alecentioni13: *++ Mons.Shevchuk, colpito reparto maternita' vicino Kiev ++* Non c’è un atto più barbaro -