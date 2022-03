Milan, un attaccante del Tottenham è stato offerto ai rossoneri! (Di martedì 1 marzo 2022) Siamo arrivati al giorno del derby per il Milan, terzo stagionale valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà ad Aprile, quindi oggi i ragazzi di mister Pioli non baderanno a calcoli pronti a disputare il match a viso aperto. Milan Tottenham Bergwijn Intanto la dirigenza sul fronte mercato è al lavoro e starebbe pensando ad un grande colpo dal Tottenham. Infatti secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ai rossoneri avrebbero offerto Steve Bergwijn, attaccante olandese del Tottenham, che ha lo stesso agente di Sven Botman, difensore del Lille e vero obiettivo dell’estate dei meneghini. Da riportare il rifiuto del giocatore olandese degli Spurs ad una proposta dell’Ajax per la prossima stagione. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Siamo arrivati al giorno del derby per il, terzo stagionale valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà ad Aprile, quindi oggi i ragazzi di mister Pioli non baderanno a calcoli pronti a disputare il match a viso aperto.Bergwijn Intanto la dirigenza sul fronte mercato è al lavoro e starebbe pensando ad un grande colpo dal. Infatti secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ai rossoneri avrebberoSteve Bergwijn,olandese del, che ha lo stesso agente di Sven Botman, difensore del Lille e vero obiettivo dell’estate dei meneghini. Da riportare il rifiuto del giocatore olandese degli Spurs ad una proposta dell’Ajax per la prossima stagione.

