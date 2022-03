Advertising

sportli26181512 : Milan, il messaggio di #Shevchenko: 'Fermiamo insieme questa guerra': L'ex leggenda rossonera lancia un messaggio a… - sportface2016 : #MilanInter, #Fontana dopo il messaggio pro-#Ucraina: 'Grazie, avete vinto il derby entrambi' - sportli26181512 : Milan-Inter, da Shevchenko e San Siro un messaggio per l'Ucraina: In un San Siro con oltre 54 mila spettatori, è ar… - andreastoolbox : Milan Inter, da Shevchenko e San Siro un messaggio per l'Ucraina. FOTO | Sky Sport - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, da #SanSiro un messaggio per la pace | #News - #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa #Derby #DerbyMilano #Derb… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan messaggio

Derby della Madonnina trae Inter di Coppa Italia nel segno della solidarietà all' Ucraina . Prima dell'inizio del match ...la leggenda rossonera Andriy Shevchenko ha voluto lasciare un...Prima del derby- Inter, semifinale d'andata della Coppa Italia, sui maxischermi di San Siro è stato trasmesso un videodi Andriy Shevchenko, ex centravanti deled ex ct della Nazionale ucraina: 'Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire forte il vostro sostegno per la Pace in Ucraina. ...In occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, San Siro si colora di gialloblu con bandierine in favore dell'Ucraina.San Siro è stato protagonista di un’iniziativa per la pace in Ucraina che ha coinvolto i giocatori del Milan e tutto il pubblico presente allo stadio (circa 55 mila spettatori). Senza dimenticare il ...