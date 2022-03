Metro di Mosca: scoppia il caos a causa del blocco dei pagamenti digitali (Di martedì 1 marzo 2022) In molte stazioni della Metro di Mosca è scoppiato un grande caos. La causa risiede nel blocco dei pagamenti con i sistemi digitali Apple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori. Cosa sta succedendo? I clienti non possono usare questi sistemi. Gestiti dalla Banca Vtb, una delle strutture colpite dalle sanzioni internazionali, tutte le funzionalità hanno subito un blocco immediato.Moltissimi pendolari hanno quindi dovuto mettersi in fila agli sportelli per acquistare i biglietti. Metro di Mosca La Metropolitana “V. I. Lenin” di Mosca è la più frequentata al mondo per numero medio di passeggeri all’anno . È famosa anche per la particolare ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) In molte stazioni delladito un grande. Larisiede neldeicon i sistemiApple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori. Cosa sta succedendo? I clienti non possono usare questi sistemi. Gestiti dalla Banca Vtb, una delle strutture colpite dalle sanzioni internazionali, tutte le funzionalità hanno subito unimmediato.Moltissimi pendolari hanno quindi dovuto mettersi in fila agli sportelli per acquistare i biglietti.diLapolitana “V. I. Lenin” diè la più frequentata al mondo per numero medio di passeggeri all’anno . È famosa anche per la particolare ...

