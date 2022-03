Merce bloccata nei porti, Mosca isolata. Gli armatori fermano crociere e cargo | Tutti i dati sugli scambi tra Liguria e Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Msc e Maersk: “Garantita solo la consegna di cibo e medicinali”. Coeclerici: “Mancano i convogli”. Il caso alluminio Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) Msc e Maersk: “Garantita solo la consegna di cibo e medicinali”. Coeclerici: “Mancano i convogli”. Il caso alluminio

