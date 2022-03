(Di martedì 1 marzo 2022) I fatti evidenziati nelrisalgono al periodo che va dal 2006 fino al 2012 . Secondo quanto scrive il Messaggero , quando i pazienti si ripresentavano in studio per protestare, Guedj mandava ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Marsiglia, estraevano i denti sani: a processo i 'dentisti dell'orrore' #lionelguedj #marsiglia #jean-cluade https://… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Marsiglia, estraevano i denti sani: a processo i 'dentisti dell'orrore' #lionelguedj #marsiglia #jean-cluade https://… - MediasetTgcom24 : Marsiglia, estraevano i denti sani: a processo i 'dentisti dell'orrore' #lionelguedj #marsiglia #jean-cluade… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia estraevano

TGCOM

I fatti evidenziati nel processo risalgono al periodo che va dal 2006 fino al 2012 . Secondo quanto scrive il Messaggero , quando i pazienti si ripresentavano in studio per protestare, Guedj mandava ...I fatti evidenziati nel processo risalgono al periodo che va dal 2006 fino al 2012 . Secondo quanto scrive il Messaggero , quando i pazienti si ripresentavano in studio per protestare, Guedj mandava ...Sono oltre 300 le vittime di Lionel Guedj e del padre Jean-Claude. "Violenze volontarie che hanno portato a mutilazioni o infermità permanente" e "truffa": le accuse. Il loro patrimonio è 12 milioni ...