L’orologio che segna la fine del mondo si trova a Roma: ecco quanto tempo abbiamo prima dell’apocalisse (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre che sulla crisi dell’Ucraina, i riflettori di tutto il mondo sono accesi sul cambiamento climatico e tra le iniziative per sensibilizzare c’è anche il “Climate Clock“, L’orologio che indica quanto tempo rimane prima di superare la temperatura del pianeta fissata dagli scienziati e correre irrimediabilmente verso la ‘fine del mondo’. LEGGI ANCHE: — Supervulcano più pericoloso al mondo si trova in Italia ed è pronto a far tremare la terra: il bollettino e la situazione attuale A Roma un orologio ci rivela quanto tempo manca alla fine del mondo: è il Climate Clock. Photo Credits: ShutterstockClimate Clock: L’orologio che parla ... Leggi su funweek (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre che sulla crisi dell’Ucraina, i riflettori di tutto ilsono accesi sul cambiamento climatico e tra le iniziative per sensibilizzare c’è anche il “Climate Clock“,che indicarimanedi superare la temperatura del pianeta fissata dagli scienziati e correre irrimediabilmente verso la ‘del’. LEGGI ANCHE: — Supervulcano più pericoloso alsiin Italia ed è pronto a far tremare la terra: il bollettino e la situazione attuale Aun orologio ci rivelamanca alladel: è il Climate Clock. Photo Credits: ShutterstockClimate Clock:che parla ...

