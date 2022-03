Lea-Un nuovo giorno | si alla seconda stagione? Indiscrezione pazzesca

(Di martedì 1 marzo 2022) Lea-Unha riscosso un grandissimo successo sul piccolo schermo. Ci sarà la. Lea, interpretata da Anna Valle, ha conquistato il pubblico di Rai Uno. In vista dell’episodio conclusivo, in molti si chiedono se ci sarà una: spunta l’annuncio che fa impazzire i telespettatori. Lea-Un2 L'articolo proviene da Inews24.it.

Ungiorno 2: ci sarà la seconda stagione? Questa sera, martedì 1 marzo, va in onda il finale della fiction "Ungiorno " . I fan che hanno seguito con passione le vicende dell'...Ungiorno, diretta ultima puntata 1 marzo 2022: commento live Questa sera su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di 'Ungiorno '. Arturo manda a letteralmente a quel paese, ...Lea-Un nuovo giorno ha riscosso un grandissimo successo sul piccolo schermo. Ci sarà la seconda stagione? Indiscrezione pazzesca.Lea – Un nuovo giorno, serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti, è giunta al finale di stagione. L'ultima puntata andrà in onda martedì 1 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Gli spettatori, che hanno premiato ...