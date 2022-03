“La famiglia di Putin nascosta in un bunker di lusso in Siberia” | la rivelazione del politologo al Daily Mail

(Di martedì 1 marzo 2022)avrebbe nascosto la suain undiin. E’ il racconto, pubblicato dal, di un ex professore del Moscow State Institute of International Relations (Mgimo): centro di eccellenza frequentato da aspiranti diplomatici e spie. Ildi: il medico Valery Solvey interrogato dalIl, secondo Valery Solovey, ex capo del dipartimento di pubbliche relazioni presso l’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, sarebbe una città sotterranea hi-tech. E si troverebbe nelle montagne Altaj. Sarebbe stato progettato proprio nell’eventualità di una guerra nucleare. L’ex docente aveva in passato affermato che ...

Advertising

SimoneAlliva : #Putin ha detto nel suo discorso di voler 'smilitarizzare e de-nazificare' l'#Ucraina. Il Presidente dell’Ucraina… - greenpassnews : Putin ha trasferito la sua famiglia nella 'città sotterranea' siberiana progettata per sopravvivere alla guerra nuc… - mauriziocori1 : RT @Fedoraquattroc2: Da una parte #Putin, Trump, il vero esercito Nato, paesi sovrani, patrie, monete libere, famiglia, lavoro vero. Dall'a… - laura_ceruti : @jacopo_iacoboni @salfasanop Putin avrà minacciato di fare fuori tutta la sua famiglia ! - silviajj888 : RT @KRISKSB: @IlariaBifarini VOGLIONO CONQUISTARE LA RUSSIA E FARLA ENTRARE NELLA 'SACRA FAMIGLIA ATLANTICA' CON LA DESTITUZIONE DI PUTIN!… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Putin

Il Giornale d'Italia

... avesse dato l'impegno a risparmiare la popolazione in questa fase di trattative: 'parla di ...un popolo che difende così coraggiosamente i nostri valori europei appartenga alla nostra'. ...I conti in banca chiusi, il lavoro bloccato, laa Mosca, la sua vita in Italia - a Siena - , il timore di parlare troppo che potrebbe ... L'imprevedibilità dimette non solo l'Ucraina ma ...Anastasia Kuzmina La vita in diretta: ospite nel programma, la ballerina ha raccontato cosa sta accedendo nel suo Paese, commossa fino alle lacrime ...Due importanti contributi di due giornalisti di Haaretz, firme storiche del giornalismo israeliano, sulla situazione in Ucraina ...