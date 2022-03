Kevin Boateng e Melissa Satta | lui rivela | “Voglio che la gente smetta di credere che l’ha lasciata per Valentina Sono arrivati insulti…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Tra i tanti amori noti finiti in questo ultimo periodo c’è quello traPrince. Entrambi molto schivi e riservati, di indiscrezioni sulla separazione neuscite poche. Lui, ora, è felice accanto alla modellaFradegrada. In un’intervista al Corriere racconta che questo potrebbbe essere l’ultimo anno dedicato al calcio ma non se ne preoccupa. Moltii suoi progetti: “Sicuramente con la tv. Ho commentato gli Europei per la tedesca Ard. Il primo giorno ero emozionato come quando ho parlato all’Onu contro il razzismo, ma credo che lo rifarò per il Mondiale. In più, dovrei avere un programma mio“. Ora che è tornato a Berlino, racconta di vivere quello che ha vissuto da ragazzo, il razzismo: “Ancora oggi cammino per strada e c’è ...