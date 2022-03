Juventus, pronta l’offerta per Gravenberch: la situazione (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus ha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista dell’Ajax, i bianconeri fanno la prima offerta. Gravenberch Juventus calciomercatoLa Juventus non è partita benissimo in questa stagione, ma dopo l’acquisto di Vlahovic Agnelli vuole accaparrarsi un altro giovane talento. È il De Telegraaf a dare per primo la notizia. I bianconeri voglio anticipare la concorrenza e sono pronti a inviare la prima offerta per il talentuoso centrocampista dell’Ajax Gravenberch. Gli olandesi valutano il giocatore classe 2002 sui 35 milioni, cifra importante che potrebbe portare il giocatore a Torino. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Laha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista dell’Ajax, i bianconeri fanno la prima offerta.calciomercatoLanon è partita benissimo in questa stagione, ma dopo l’acquisto di Vlahovic Agnelli vuole accaparrarsi un altro giovane talento. È il De Telegraaf a dare per primo la notizia. I bianconeri voglio anticipare la concorrenza e sono pronti a inviare la prima offerta per il talentuoso centrocampista dell’Ajax. Gli olandesi valutano il giocatore classe 2002 sui 35 milioni, cifra importante che potrebbe portare il giocatore a Torino. Francesco Canu

Advertising

palacios_luca : RT @mirkonicolino: (#DeTelegraaf) #Juventus pronta a fare un'offerta per #Gravenberch. L'#Ajax ha fissato il prezzo del classe 2002 sui 35… - AvarelloValerio : RT @mirkonicolino: (#DeTelegraaf) #Juventus pronta a fare un'offerta per #Gravenberch. L'#Ajax ha fissato il prezzo del classe 2002 sui 35… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: (#DeTelegraaf) #Juventus pronta a fare un'offerta per #Gravenberch. L'#Ajax ha fissato il prezzo del classe 2002 sui 35… - CrapanzanoRobin : RT @mirkonicolino: (#DeTelegraaf) #Juventus pronta a fare un'offerta per #Gravenberch. L'#Ajax ha fissato il prezzo del classe 2002 sui 35… - Massimi18895036 : RT @mirkonicolino: (#DeTelegraaf) #Juventus pronta a fare un'offerta per #Gravenberch. L'#Ajax ha fissato il prezzo del classe 2002 sui 35… -