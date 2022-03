Inter, Milan e Roma non rispettano i parametri del Fair Play Finanziario: sono 30 i club in giro per l’Europa (Di martedì 1 marzo 2022) Un argomento molto caldo che riguarda il mondo del calcio è quello che riguarda il Fair Play Finanziario. Si tratta di un aspetto che negli ultimi anni ha limitato alcuni club anche sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rispettare i parametri di bilancio. L’ultimo caso in Italia è stato quello dell’Inter con il club nerazzurro costretto a cedere i big come Lukaku e Hakimi per rispettare alcuni parametri. La Uefa continua a valutare i bilanci delle squadre in Europa e addirittura 30 club non sono riusciti a rispettare i parametri di Nyon. Tra questi ci sono già Inter, Milan e Roma e presto potrebbe aggiungersi anche la Juventus. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Un argomento molto caldo che riguarda il mondo del calcio è quello che riguarda il. Si tratta di un aspetto che negli ultimi anni ha limitato alcunianche sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rispettare idi bilancio. L’ultimo caso in Italia è stato quello dell’con ilnerazzurro costretto a cedere i big come Lukaku e Hakimi per rispettare alcuni. La Uefa continua a valutare i bilanci delle squadre in Europa e addirittura 30nonriusciti a rispettare idi Nyon. Tra questi cigiàe presto potrebbe aggiungersi anche la Juventus. ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - capuanogio : #Inter, #Milan e #Roma hanno ricevuto comunicazione dalla #UEFA sul mancato rispetto dei limiti #FFP, entro un mese… - manoACM1899 : RT @ilrossoeilnero2: Appena arrivata la lettera uefa all inter , in attesa di quella alla juve, @Gazzetta_it @repubblica e soci hanno comin… - infoitsport : CdS / Milan-Inter, molto più di una semifinale: Inzaghi sa che può essere… -