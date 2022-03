Guerra, Palazzotto (Leu): Armamenti all’Ucraina primo passo dell’Italia verso guerra (Di martedì 1 marzo 2022) “La cessione di Armamenti all’Ucraina rappresenta il primo gesto di una partecipazione militare del nostro Paese al conflitto, una scelta che sì avviene in un contesto di unità europea, ma che non si può assumere a cuor leggero. Non è che non credo che non vada sostenuta la resistenza del popolo ucraino“, ma “la parola che purtroppo è risuonata troppo poco in Parlamento è pace. Abbiamo discusso di come prepararci alla guerra, abbiamo discusso poco di come prepararci a costruire la pace. Ed è per questo che voglio esprimere la mia preoccupazione e di tanti colleghi per un momento così difficile ed esprimere anche il mio dissenso rispetto a questa scelta che il Parlamento si appresta ad assumere”. Lo ha affermato Erasmo Palazzotto, deputato di Leu, intervenendo alla Camera nel dibattito ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “La cessione dirappresenta ilgesto di una partecipazione militare del nostro Paese al conflitto, una scelta che sì avviene in un contesto di unità europea, ma che non si può assumere a cuor leggero. Non è che non credo che non vada sostenuta la resistenza del popolo ucraino“, ma “la parola che purtroppo è risuonata troppo poco in Parlamento è pace. Abbiamo discusso di come prepararci alla, abbiamo discusso poco di come prepararci a costruire la pace. Ed è per questo che voglio esprimere la mia preoccupazione e di tanti colleghi per un momento così difficile ed esprimere anche il mio dissenso rispetto a questa scelta che il Parlamento si appresta ad assumere”. Lo ha affermato Erasmo, deputato di Leu, intervenendo alla Camera nel dibattito ...

Advertising

SteForFreedom : I pavidi governanti europei spero si rendano conto che andare in guerra non è come far manganellare donne e ragazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Palazzotto Nei villaggi e al fronte cresce la resistenza: "Fermeremo i blindati" Le strade sono deserte e avvolte da una nebbia che rende ancora di più l'idea della zona di guerra ... Il palazzotto in spessa muratura si trova in mezzo alle case. Donne e uomini in mimetica non ...

Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: il Consiglio Comunale aderisce alla campagna "Italia Ripensaci" Non c'è pace senza giustizia e non si può parlare di pace preparando la guerra. Si tratta di un ... Delrio, De Micheli, Fassino, La Marca, Palazzotto, Quartapelle e Ehm) che hanno presentato alla ...

Guerra, Palazzotto (Leu): Armamenti all'Ucraina primo passo dell'Italia verso guerra - Ildenaro.it Il Denaro Ucraina: Palazzotto, ‘no a invio armi’ Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “La cessione di armamenti all’Ucraina rappresenta il primo gesto di una partecipazione militare del nostro Paese al conflitto, una scelta che sì avviene in un contesto di un ...

Palestina, la Toscana rilancia l’impegno per la cooperazione e i diritti di Massimo Orlandi Firenze: Rinnovare l’impegno della Toscana per i diritti della popolazione palestinese e rilanciare le attività di cooperazione nell’area. Sono queste le finalità con cui la Regione ...

Le strade sono deserte e avvolte da una nebbia che rende ancora di più l'idea della zona di... Ilin spessa muratura si trova in mezzo alle case. Donne e uomini in mimetica non ...Non c'è pace senza giustizia e non si può parlare di pace preparando la. Si tratta di un ... Delrio, De Micheli, Fassino, La Marca,, Quartapelle e Ehm) che hanno presentato alla ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “La cessione di armamenti all’Ucraina rappresenta il primo gesto di una partecipazione militare del nostro Paese al conflitto, una scelta che sì avviene in un contesto di un ...di Massimo Orlandi Firenze: Rinnovare l’impegno della Toscana per i diritti della popolazione palestinese e rilanciare le attività di cooperazione nell’area. Sono queste le finalità con cui la Regione ...