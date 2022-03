Guerra in Ucraina, le speranze dell’Occidente appese a un filo. Draghi: “Fine delle illusioni” sulla pace (Di martedì 1 marzo 2022) Non usa mezzi termini il premier Mario Draghi, nelle sue comunicazioni al Senato di questa mattina sulla Guerra in Ucraina e sulle prospettive sinistre che mordono l’Occidente e il mondo intero dopo l’atto violento della Russia. Secondo il presidente del Consiglio, l’invasione portata avanti da Mosca ai danni di Kiev e l’attuale recrudescenza del conflitto armato restituiscono una fotografia inquietante del presente: la “Fine delle illusioni” sull’ipotesi che la pace finirà per sigillare questo capitolo di sangue e devastazione. Guerra in Ucraina, Mario Draghi al Senato: “Fine delle illusioni” sulla pace Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Non usa mezzi termini il premier Mario, nelle sue comunicazioni al Senato di questa mattinaine sulle prospettive sinistre che mordono l’Occidente e il mondo intero dopo l’atto violento della Russia. Secondo il presidente del Consiglio, l’invasione portata avanti da Mosca ai danni di Kiev e l’attuale recrudescenza del conflitto armato restituiscono una fotografia inquietante del presente: la “” sull’ipotesi che lafinirà per sigillare questo capitolo di sangue e devastazione.in, Marioal Senato: “Il ...

