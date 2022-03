Guerra in Ucraina, i negoziati riprenderanno domani. Ma intanto l’offensiva russa non si ferma. Colpita la torre delle Tv di Kiev. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche la cattedrale di Santa Sofia (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre si attende la ripresa dei negoziati (leggi l’articolo), la Guerra in Ucraina continua con nuovi attacchi da parte delle forze russe (leggi l’articolo). Secondo quanto hanno riferito fonti del ministero dell’Interno ucraino, i russi hanno attaccato la torre delle televisioni di Kiev oscurando diversi canali. Poche ore fa, la Russia aveva avvertito i residenti della Capitale Ucraina di evacuare le case intorno alle infrastrutture militari e di intelligence. “Le truppe russe hanno colpito con una granata la torre della televisione di Kiev” ha confermato il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, sul proprio canale Telegram. “I nazisti di Putin hanno appena colpito la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre si attende la ripresa dei(leggi l’articolo), laincontinua con nuovi attacchi da parteforze russe (leggi l’articolo). Secondo quanto hanno riferito fonti del ministero dell’Interno ucraino, i russi hanno attaccato latelevisioni dioscurando diversi canali. Poche ore fa, la Russia aveva avvertito i residenti della Capitaledi evacuare le case intorno alle infrastrutture militari e di intelligence. “Le truppe russe hanno colpito con una granata ladella televisione di” ha conto il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, sul proprio canale Telegram. “I nazisti di Putin hanno appena colpito la ...

