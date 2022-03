Gran Turismo 7: Trofei ufficiali in italiano (Di martedì 1 marzo 2022) L’uscita di Gran Turismo 7 si avvicina, nell’attesa vogliamo condividere con voi la lista completa e in italiano di tutti i Trofei PlayStation che potete sbloccare giocando, suddivisi come sempre in Platino, Oro, Argento e Bronzo, ricordandovi o informandovi nel caso non lo sappiate, che Gran Turismo 7 uscirà il 4 Marzo 2022. Trofei Gran Turismo 7 Platino Trofeo di platino di Gran Turismo – Hai ottenuto tutti i Trofei di Gran Turismo 7! Oro Il duro lavoro ripaga: guadagna oro in tutte le licenze Argento Circuit Master – Hai completato 15 tracce (tutti i settori) in Circuit Experience Guidare l’autostrada insieme – Guidando con altri ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 1 marzo 2022) L’uscita di7 si avvicina, nell’attesa vogliamo condividere con voi la lista completa e indi tutti iPlayStation che potete sbloccare giocando, suddivisi come sempre in Platino, Oro, Argento e Bronzo, ricordandovi o informandovi nel caso non lo sappiate, che7 uscirà il 4 Marzo 2022.7 Platino Trofeo di platino di– Hai ottenuto tutti idi7! Oro Il duro lavoro ripaga: guadagna oro in tutte le licenze Argento Circuit Master – Hai completato 15 tracce (tutti i settori) in Circuit Experience Guidare l’autostrada insieme – Guidando con altri ...

