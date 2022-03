Giochi di Pechino e mondiali del Qatar | viviamo in un mondo di pazzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Si sono appena concluse le olimpiadi invernali disenza che quasi nessuno abbia detto, né prima, né durante, cosa esse siano state dal punto di vista ambientale e territoriale. Basterebbe questo: perché si svolgessero è stata creata una stazione invernale dal nulla, che non esisteva neppure quando la Cina candidò! E che non esistesse era ampiamente giustificato dal fatto che lì, sul monte Yanqing (località prescelta perché relativamente vicina a), vi erano solo boschi, le nevicate erano rare, non più di pochi centimetri all’anno, e i venti fortissimi. E infatti chi abbia visto le olimpiadi in tv si sarà reso conto che le piste erano state realizzate aprendo squarci nei boschi e facendo saltare la roccia, e che in più lungo le stesse si ergevano alti cannoni per creare quella neve che altrimenti non ci sarebbe ...