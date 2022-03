Fijlkam | “Il Centro Olimpico di Ostia aperto agli atleti ucraini di lotta | judo e karate”

(Di martedì 1 marzo 2022)– Lacensura fortemente ogni forma di violenza tra i popoli e ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Come Federazione di Sport di combattimento sottolinea quanto essi siano basati sugli incrollabili valori del rispetto dell’altro, del fair play e dell’amicizia fra i popoli. Come tantissime Organizzazioni in tutta Europa vuole portare un sostegno concreto all’Ucraina nella speranza che il vento della pace abbia il sopravvento sulle ingiustificate ed aberranti violenze cui è sottoposto il suo popolo, pertanto il Consiglio Federale ha espresso la massima disponibilità ai Presidenti Koshliak Mykhailo (), Yuriy Kopytko () e Ivan Dutchak () aprendo le porte del“Matteo Pellicone” diper ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fijlkam Centro

La Gazzetta dello Sport

...Livelli deve affrontare i prossimi impegni per il mese di marzo che sono il campionatocadetti. Il Grand Prix di Croazia e i campionati italiani under 21 che si terranno presso il...Affiliata alla FIGC, FIP, FITET, FIPAV,, FIDAL, dal 1999 opera anche nell'area della ... Incontro don Marco, che ribadisce lo stesso concetto di Don Roberto: "? aldel borgo c'è il campo, ...Nel giorno del suo 33esimo compleanno, il medagliato di Tokyo 2020 lancia l'appello sui social: "Aiutate l'Ucraina". E imbraccia le armi per combattere ...Domenica 20 febbraio presso il Centro sportivo S. Pertini, via dello Sport 70 di Cornaredo si sono svolti i campionati regionali under 18 di judo validi per la qualificazione alle fasi finali del camp ...