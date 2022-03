“C’è la firma”: Cagliari, arriva l’ufficialità che fa esultare i tifosi (Di martedì 1 marzo 2022) Importante accordo raggiunto per il Cagliari di Giulini. A darne l’annuncio in conferenza stampa è lo stesso presidente dei sardi. Il Cagliari sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio in campo, con Mazzarri che è riuscito a far svoltare una stagione che sembrava decisamente compromessa. La dirigenza rossoblù però è già al lavoro per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Importante accordo raggiunto per ildi Giulini. A darne l’annuncio in conferenza stampa è lo stesso presidente dei sardi. Ilsembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio in campo, con Mazzarri che è riuscito a far svoltare una stagione che sembrava decisamente compromessa. La dirigenza rossoblù però è già al lavoro per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : La firma del “Fatto” accusata di sovranismo per aver analizzato gli errori degli americani. Renzi se la prende con… - fattoquotidiano : LA MOSSA DEL CREMLINO Il presidente esce allo scoperto: “La Nato ci mette in pericolo, a Kiev c’è un regime fanto… - francescade54 : RT @fattoquotidiano: La firma del “Fatto” accusata di sovranismo per aver analizzato gli errori degli americani. Renzi se la prende con Anp… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: La firma del “Fatto” accusata di sovranismo per aver analizzato gli errori degli americani. Renzi se la prende con Anp… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto «Non c'è #PACE». Sotto le bombe russe, incontro interlocutorio a #Gomel: #Zelensky chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è firma "Sindaco sfiduciato, la variante non c'entra" - Cronaca - ilrestodelcarlino.it il Resto del Carlino