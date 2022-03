Calciomercato Juve, mossa per Gravenberch: pronta l’offerta (Di martedì 1 marzo 2022) La Juve ha messo con decisione nel mirino il centrocampista dell’Ajax Gravenberch: le ultime sul Calciomercato bianconero La Juve si sta muovendo con decisione per anticipare la concorrenza e piazzare il colpo Gravenberch. A riportare la notizia di mercato è il De Telegraaf, secondo cui i bianconeri sarebbero pronti a presentare un’offerta in tempi stretti all’Ajax per portare il talentuoso centrocampista a Torino. Il prezzo che fanno i lancieri per la cessione del giocatore classe 2002 è di 35 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Laha messo con decisione nel mirino il centrocampista dell’Ajax: le ultime sulbianconero Lasi sta muovendo con decisione per anticipare la concorrenza e piazzare il colpo. A riportare la notizia di mercato è il De Telegraaf, secondo cui i bianconeri sarebbero pronti a presentare un’offerta in tempi stretti all’Ajax per portare il talentuoso centrocampista a Torino. Il prezzo che fanno i lancieri per la cessione del giocatore classe 2002 è di 35 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Inter su Scamacca: c'è l'indizio decisivo Di fatto, è stato Locatelli ha scegliere la sua destinazione, preferendo la Juve all'Arsenal , e il Sassuolo ha dovuto adeguarsi. La stessa cosa potrebbe accadere con Scamacca , in particolar modo se ...

Italiano: 'Vlahovic? Problemi di Allegri, non mi interessa come verrà accolto. Lo conosciamo, noi meglio della Juve...' Commenta per primo Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juve: Crede alla possibilità che Vlahovic possa partire dalla panchina? 'Quello che dice Allegri, non so. Saranno problemi suoi e decisioni che prenderà non so quando. Noi qualsiasi sarà l'avversario, ...

Calciomercato Juve: Kean verso l’addio Calciomercato.com Vincenzo Italiano ha presentato Fiorentina-Juventus in conferenza stampa: le sue parole sul ritorno al Franchi di Vlahovic Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. La Fiorentina si è già espressa sull’accoglienza dei tifosi attraverso ...

Tacconi: "Vlahovic ha dato entusiasmo a una squadra che non aveva brio e carattere" Intervistato da Rai 2 nel corso di 'Calcio Totale', l'ex portiere Stefano Tacconi analizza così il momento vissuto dalla Juventus. "Vlahovic ha dato entusiasmo a una ...

