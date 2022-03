Atletica | Yeman Crippa | “Devo farmi trovare super pronto in vista di Europei e Mondiali”

(Di martedì 1 marzo 2022) “Adesso sono tornato da un ritiro in Kenya, esordendo nella mezza maratona a Napoli ed è andata bene, ora una settimana di stacco e preparo gli appuntamenti su pista”. Lo ha dettonella conferenza di presentazione del Festival di Sport: “Come obiettivi principali ci sono iin pista e gli Europeei, in mezzo ci saranno dei meeting per fare gli standarde e, poi glidi cross a dicembre che saranno in Italia, mifare”. SportFace.

- Cambiamo argomento, vola Marcell Jacobs sui 60 metri indoor : dopo aver conquistato le ... Jacobs è grande ma ancheCrippa non è da meno, l'azzurro disintegra il primato italiano della ...... per lasciare spazio alla nuova Italia che già in mattinata aveva festeggiato a Napoli dove... prima considerato valido e poi annullato per un millimetro di plastilina pizzicata, l'del ...Difficile poter dimenticare la Napoli City Half Marathon 2022, l’edizione che ha scritto una pagina storica dell’atletica nostrana ed europea. Straordinario davvero Yeman Crippa, che ha segnato il ...Ampugnano, evento che aveva segnato proprio debutto di Yeman nella mezza, con ritiro per infortunio dopo pochi chilometri. Oggi è tutto un altro Crippa: al rientro da sei settimane in altura a Iten, i ...