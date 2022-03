Antonella Clerici chiede scusa se l’olio non è caldo ma l’informazione è più importante

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 marzo 2022) La paura per la guerra, l’ammirazione per l’Ucraina, per un popolo che sta reagendo con dignità alla guerra. Nella cucina in tv dioggi non tutto era perfetto, nonostante il grande lavoro di squadra oggi E’ sempre mezzogiorno non poteva dare più di quanto ha dato. Anche oggiha rubato un pezzo di trasmissione allama anche questa volta era necessario, indispensabile e ben più di altre volte quando avremmo volentieri seguito le ricette e non altro in tv. E’ sempre mezzogiorno ha lasciato spazio alle parole di chi deve prendere decisioni importanti ma le parole disono tutte per il popolo a noi così vicino. “Già nel 2014 hanno dimostrato che per 4 mesi non hanno mollato mai e credo che lo faranno ancora” la conduttrice di E’ ...