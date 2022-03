Adesso tocca al TicWatch Pro 3 Sports, una spanna sopra tutti (Di martedì 1 marzo 2022) Mobvoi, famosa società tecnologica con sede a Pechino, ha reso ufficiale il TicWatch Pro 3 Sports, ossia un’inedita versione del suo tradizionale TicWatch Pro 3. Il nuovo wearable è stato realizzato tipicamente per gli amanti dello sport e, rispetto al modello precedente, sono stati aggiunti importanti aggiornamenti software. Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche ed il prezzo. Iniziamo col dire che il vecchio modello supportava 10 attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, mentre la nuova variante ne raggiunge più di 100, tra cui anche calcio, rugby, tennistavolo e sci. Inoltre, sono stati migliorati dettagli come le calorie bruciate, la durata dell’allenamento, la frequenza cardiaca e altri segnalatori. Un’altra caratteristica interessante della nuova variante TicWatch Pro 3 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Mobvoi, famosa società tecnologica con sede a Pechino, ha reso ufficiale ilPro 3, ossia un’inedita versione del suo tradizionalePro 3. Il nuovo wearable è stato realizzato tipicamente per gli amanti dello sport e, rispetto al modello precedente, sono stati aggiunti importanti aggiornamenti software. Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche ed il prezzo. Iniziamo col dire che il vecchio modello supportava 10 attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, mentre la nuova variante ne raggiunge più di 100, tra cui anche calcio, rugby, tennistavolo e sci. Inoltre, sono stati migliorati dettagli come le calorie bruciate, la durata dell’allenamento, la frequenza cardiaca e altri segnalatori. Un’altra caratteristica interessante della nuova variantePro 3 ...

Advertising

Ateez_my_heart : La regina answer non si tocca adesso veramente e basta cristo santo - marietto63 : I demoni fanno sparare un po’ tutti. ?? prima era solo l’America che iniziava le guerre. Poi hanno cambiato metodo.… - Emanuel29222136 : RT @ChiaraIvancic_: Adesso basta Davide sta davvero esagerando con Lulù. “La massacro”, “la sbatto fuori” ecc… . Tutto questo per una sempl… - DrugaOlga : RT @ChiaraIvancic_: Adesso basta Davide sta davvero esagerando con Lulù. “La massacro”, “la sbatto fuori” ecc… . Tutto questo per una sempl… - tonicasubtonica : @gaiabrunelli @VeroBoquete «Adesso tocca a noi, e intendo a tutta l'Europa del calcio femminile.», @VeroBoquete ????… -