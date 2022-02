Vince Conte, Bielsa saluta il Leeds (Di lunedì 28 febbraio 2022) Spezia 0 Roma 1 Primo tempo: 0 - 0 SPEZIA (4 - 2 - 3 - 1): Provedel 7.5; Amian 4, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 6.5; Sala sv (13' st Maggiore 6), Kiwior 6; Bastoni 6.5 (18' st Gyasi 6), Agudelo 6.5, Verde ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Spezia 0 Roma 1 Primo tempo: 0 - 0 SPEZIA (4 - 2 - 3 - 1): Provedel 7.5; Amian 4, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 6.5; Sala sv (13' st Maggiore 6), Kiwior 6; Bastoni 6.5 (18' st Gyasi 6), Agudelo 6.5, Verde ...

Advertising

salerno_vince : RT @alby61: @emifittipaldi Mah cosa? Facevano la ola a Conte quando ha fatto sfilare l’esercito russo in Italia. Un PdC imbarazzante, spreg… - salerno_vince : RT @domenicogifuni: @vanabeau Noi lo sapevamo che era l’organo ufficiale del M5stelle e che il suo …non saprei definirlo perché non si capi… - SoloNapoli5 : @FBiasin a #Pressing si sta mangiando il c**** non so se il Napoli vince lo scudetto o il #Milan o magari la… - Italo52110051 : @_enz29 Si rifà sempre la propria squadra ma ricordati che il campionato lo vince 10 volte su 9 la difesa migliore… - boys_roby : @capuanogio La juve è da scudetto da agosto avendo l allenatore più pagato, come del resto dicevi tu di Conte nel… -