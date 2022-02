(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il vescovo Fontana La Cattedrale è piena come nelle grandi occasioni e solo le regole Covid impediscono di farne una "piazza" di paura e dolore. La risposta all'invito del Vescovo ad unadi ...

Veglia, brivido in Duomo: 'Io, russa dall'orgoglio alla vergogna'. Parte raccolta di aiuti

Freddo come la notte intorno alla Cattedrale, che laprova a scaldare, ricacciando indietro non i fiocchi di neve ma la grande paura.... immagini che non si riesce a contenere nei regni del sonno: si scoprono anche nella, di ... sconfiggendo ilinquietante che il commiato di Prospero dalle scene fosse anche il nostro. ...La risposta all'invito del Vescovo ad una veglia di preghiera contro la guerra è di massa. Le panche piene, le vesti bianche dei camaldolesi che colorano l'altare, i seminaristi sullo sfondo, il coro ...