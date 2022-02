Ups Healthcare annuncia distribuzione in Italia vaccino di Novavax

Advertising

mattinodinapoli : UPS Healthcare distribuisce il vaccino Novavax nei 27 paesi dell’Unione Europea inclusa l’Italia -

askanews

Roma, 28 feb. (askanews) - Ups Healthcare ha annunciato una collaborazione con l'azienda biotech globale Novavax e la distribuzione con consegna del vaccino anti Covid - 19 nei Paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. "L'infrastruttura capillare renderà rapidamente disponibili a centinaia di milioni di persone questo vaccino e altri prodotti sanitari"