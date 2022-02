Ucraina-Russia, Biden: “Americani non devono temere guerra nucleare” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Americani non devono temere una guerra nucleare dopo le minacce della Russia, in guerra con l’Ucraina. Sono le parole del presidente americano Joe Biden rispondendo a una domanda di un giornalista. ”Gli Americani devono essere preoccupati per una guerra nucleare?’, ha chiede la giornalista. ”No”, la risposta di Biden. “Oggi ho parlato con alleati e partner per discutere la guerra della Russia, non provocata, contro l’Ucraina. Continuiamo a sostenere il popolo ucraino che difende il proprio paese e, ribadiamo, siamo pronti a imporre costi severi alla Russia se non ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Glinonunadopo le minacce della, incon l’. Sono le parole del presidente americano Joerispondendo a una domanda di un giornalista. ”Gliessere preoccupati per una?’, ha chiede la giornalista. ”No”, la risposta di. “Oggi ho parlato con alleati e partner per discutere ladella, non provocata, contro l’. Continuiamo a sostenere il popolo ucraino che difende il proprio paese e, ribadiamo, siamo pronti a imporre costi severi allase non ci ...

