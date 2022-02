Ucraina, i no vax diventano pro - Putin: "Bimbo morto? Tutto finto, regime finanziato da Soros", parole raccapriccianti (Di lunedì 28 febbraio 2022) I Servizi, come riporta Leggo , hanno confermato la notizia, sottolineando come, proprio in corrispondenza dello scoppio del conflitto, si siano riattivati alcuni canali dormienti, gli stessi che lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) I Servizi, come riporta Leggo , hanno confermato la notizia, sottolineando come, proprio in corrispondenza dello scoppio del conflitto, si siano riattivati alcuni canali dormienti, gli stessi che lo ...

MariamGrace8693 : RT @viperaaspide: Pare che parrocchie, associazioni e centri sociali si stiano mobilitando per fare raccolte di beni di prima necessità per… - giuseppebaggio : RT @viperaaspide: Pare che parrocchie, associazioni e centri sociali si stiano mobilitando per fare raccolte di beni di prima necessità per… - paradoxMKD : RT @viperaaspide: Pare che parrocchie, associazioni e centri sociali si stiano mobilitando per fare raccolte di beni di prima necessità per… - Elisa34012803 : RT @Angela300564201: @Sary34365708 @albiuno Improvvisamente è sparita! Dai tg, stampa e manifestazioni di piazza! Quendo manifestavano i no… - Ambrakey1 : @malpeliC @matteosalvinimi Io guardo i concetti: La penso come lui sugli armamenti all’Ucraina e su Putin. La penso… -