Tiziano Ferro è diventato papà, sono due bambini: i dettagli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati papà. Ad annunciarlo è stato il cantante che ha condiviso con i fan tutta la gioia di questo momento. Tiziano Ferro continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 febbraio 2022)e suo marito Victordiventati. Ad annunciarlo è stato il cantante che ha condiviso con i fan tutta la gioia di questo momento.continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

chetempochefa : “Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due mer… - fanpage : Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. 'Sono diventato papà, e… - RadioItalia : Tiziano Ferro è diventato papà! Che notizia meravigliosa! ??? @TizianoFerro - cantastorie_ : RT @cestIaviie: Pensando alla figlia di Tiziano Ferro quando da ragazza avrà le prime crisi amorose e potrà piangere e urlare con in sottof… - Alex465251203 : #Pillon insulti pesanti per aver detto che un figlio non nasce da due uomini. Insultato pesantemente per difendere… -