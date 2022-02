SNAI – Coppa Italia: derby, più Inter che Milan Juve avanti a Firenze, per Vlahovic gol a bassa quota (Di lunedì 28 febbraio 2022) ( Milano, 28 febbraio 2022 ) - Semifinali di andata, per i nerazzurri un pronostico scacciacrisi. Bianconeri da «2» e il serbo, davanti ai suoi ex tifosi, è il bomber più “caldo”. Milano, 28 febbraio 2022 – Non è passato neanche un mese dalla doppietta con cui Giroud ha ribaltato il derby di campionato, ed ecco la nuova sfida tra Milan e Inter, che domani si ritrovano nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il pronostico degli analisti SNAI si orienta sull'Inter, che proprio a partire dal derby del 5 febbraio scorso è entrata in un periodo critico (due soli punti in quattro gare) culminato con lo 0-0 di venerdì scorso in casa del Genoa. Il «2» nerazzurro si gioca a 2,30, quota ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) (o, 28 febbraio 2022 ) - Semifinali di andata, per i nerazzurri un pronostico scacciacrisi. Bianconeri da «2» e il serbo, dai suoi ex tifosi, è il bomber più “caldo”.o, 28 febbraio 2022 – Non è passato neanche un mese dalla doppietta con cui Giroud ha ribaltato ildi campionato, ed ecco la nuova sfida tra, che domani si ritrovano nella semifinale di andata di. Il pronostico degli analistisi orienta sull', che proprio a partire daldel 5 febbraio scorso è entrata in un periodo critico (due soli punti in quattro gare) culminato con lo 0-0 di venerdì scorso in casa del Genoa. Il «2» nerazzurro si gioca a 2,30,...

Advertising

lifestyleblogit : SNAI – Coppa Italia: derby, più Inter che Milan Juve avanti a Firenze, per Vlahovic gol a bassa quota - - SN4IFUN : ?? Consueto appuntamento di inizio settimana dove analizziamo gli eventi in calendario per i due circuito maggiori d… -